Месси не примет участие в матче «ПСЖ» с «Лорьяном»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси пропустит предстоящий матч с «Лорьяном». Об этом сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, у аргентинца воспаление ахиллова сухожилия. Клуб решил перестраховаться и не включать игрока в заявку на матч. Отмечается, что Месси приступит к тренировкам на следующей неделе.

Завтра, 6 ноября, «ПСЖ» в гостях встретится с «Лорьяном» в рамках 14-го тура чемпионата Франции, начало игры запланировано на 15:00 по московскому времени.

В этом сезоне 35-летний нападающий провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и записал в свой актив 14 результативных передач.