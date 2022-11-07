Кампуш: «В матчах с «Баварией» хотим доказать, что являемся одной из лучших команд в мире»

Клубный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш прокомментировал результаты жеребьёвки ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, парижскому клубу предстоит сыграть с мюнхенской «Баварией». Первый матч пройдёт на «Парк де Пренс», а ответный – на «Альянц Арене».

«Нам выпал великий клуб. Мы гордимся тем, что вышли в ⅛ финала. Мы должны воспользоваться игрой против «Баварии» и показать, что на данный момент мы являемся одними из лучших в мире», – цитирует Кампуша Canal +.

Напомним, в сезоне-2020/21 «ПСЖ» и «Бавария» встречались в Лиге чемпионов на стадии четвертьфинала. Тогда парижане под руководством Маурисио Почеттино смогли добыть путёвку в полуфинал.