Кейн остаётся главной трансферной целью «Баварии» на лето

В «Баварии» по-прежнему мечтают о приобретении нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Англичанин не торопится продлевать нынешнее соглашение со «шпорами», истекающее в 2024 году, и мюнхенский гранд внимательно следит за ситуацией, чтобы сделать свой ход в скором будущем. По информации немецких СМИ, Кейн остаётся главной целью «Баварии» на следующее лето. Спортивный директор Хасан Салихамиджич прокомментировал возможное подписание следующим образом: «Не хочу говорить об этом, потому что Кейн представляет другой клуб, но могу сказать, что он определённо является одним из лучших нападающих мира».