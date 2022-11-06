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Кейн остаётся главной трансферной целью «Баварии» на лето

06 Ноября 2022 • 21:32 Комментировать
Тоттенхэм
1:2
Ливерпуль
окончен

В «Баварии» по-прежнему мечтают о приобретении нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Англичанин не торопится продлевать нынешнее соглашение со «шпорами», истекающее в 2024 году, и мюнхенский гранд внимательно следит за ситуацией, чтобы сделать свой ход в скором будущем. По информации немецких СМИ, Кейн остаётся главной целью «Баварии» на следующее лето. Спортивный директор Хасан Салихамиджич прокомментировал возможное подписание следующим образом: «Не хочу говорить об этом, потому что Кейн представляет другой клуб, но могу сказать, что он определённо является одним из лучших нападающих мира».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Хасан Салихамиджич Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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