Нойер допускает, что сыграет на ЧМ-2026 в 40 лет

Голкипер сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер поделился планами на будущее.

«Я предполагаю, что предстоящий чемпионат мира в Катаре станет для меня последним в качестве игрока сборной Германии, но не факт, что так оно и произойдёт. Всё будет зависеть от различных обстоятельств: например, если мы станем чемпионами мира, вероятно, я подумаю об уходе из национальной команды. Я не боюсь говорить о том, что мы хотим выиграть турнир, хоть и понимаю, что претендентов очень много», – заявил в интервью Bild Нойер.

36-летний лидер «Баварии» отыграл 113 матчей за национальную команду своей страны с момента дебюта в 2009 году.