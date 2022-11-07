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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нойер допускает, что сыграет на ЧМ-2026 в 40 лет

07 Ноября 2022 • 20:59 Комментировать
Бавария
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Через 23 ч. 51 мин.

Голкипер сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер поделился планами на будущее.

«Я предполагаю, что предстоящий чемпионат мира в Катаре станет для меня последним в качестве игрока сборной Германии, но не факт, что так оно и произойдёт. Всё будет зависеть от различных обстоятельств: например, если мы станем чемпионами мира, вероятно, я подумаю об уходе из национальной команды. Я не боюсь говорить о том, что мы хотим выиграть турнир, хоть и понимаю, что претендентов очень много», – заявил в интервью Bild Нойер.

36-летний лидер «Баварии» отыграл 113 матчей за национальную команду своей страны с момента дебюта в 2009 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Германии Чемпионат Мира Мануэль Нойер
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БАВАРИЯ ВЕРДЕР
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