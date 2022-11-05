Упамекано брал уроки у оперного певца, чтобы лучше руководить защитой

Защитник «Баварии» Дайо Упамекано признался, что работал над своим голосом для того, чтобы громче подсказывать своим партнёрам на поле.

По словам 24-летнего француза, он брал уроки у оперного певца.

«Когда я был молод, у меня были трудности с общением. Так что это не что-то новое, но я почувствовал необходимость поработать над своим голосом, чтобы лучше руководить защитой. Защитник видит игру сзади, ему важно уметь это делать, чтобы быть лидером», — цитирует Упамекано L'Equipe.

Напомним, Упамекано перешёл в «Баварию» летом 2021 года из «РБ Лейпцига» за 42,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне футболист провёл в составе мюнхенцев 20 матчей, не отметившись в них результативными действиями.