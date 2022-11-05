Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Упамекано брал уроки у оперного певца, чтобы лучше руководить защитой

05 Ноября 2022 • 15:55 Комментировать (1)
Бавария
...
Вердер
08.11 22:30

Защитник «Баварии» Дайо Упамекано признался, что работал над своим голосом для того, чтобы громче подсказывать своим партнёрам на поле.

По словам 24-летнего француза, он брал уроки у оперного певца.

«Когда я был молод, у меня были трудности с общением. Так что это не что-то новое, но я почувствовал необходимость поработать над своим голосом, чтобы лучше руководить защитой. Защитник видит игру сзади, ему важно уметь это делать, чтобы быть лидером», — цитирует Упамекано L'Equipe.

Напомним, Упамекано перешёл в «Баварию» летом 2021 года из «РБ Лейпцига» за 42,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне футболист провёл в составе мюнхенцев 20 матчей, не отметившись в них результативными действиями.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Дайо Упамекано
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ ВЕРДЕР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
NOBODY
05 Ноября 2022 в 16:38
представляю, как Упамекано руководит защитой теперь,....например надо оборонцам образовать более компактную линию, Упамекано - " Теперь сходи-и-и-ите-е-есь!...."
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
05.11.22 в 17:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
2.70 3.75 2.46
Видео
05.11.22 в 17:30
Герта Герта
Бавария Бавария
8.60 6.20 1.31
Видео
05.11.22 в 17:30
Боруссия Д Боруссия Д
Бохум Бохум
1.26 6.40 11.00
Видео
05.11.22 в 17:30
Майнц Майнц
Вольфсбург Вольфсбург
2.12 3.60 3.45
Видео
05.11.22 в 17:30
Аугсбург Аугсбург
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
2.90 3.75 2.34
Видео
05.11.22 в 20:30
Вердер Вердер
Шальке 04 Шальке 04
1.83 3.95 4.20
Видео
06.11.22 в 17:30
Байер Л Байер Л
Унион Берлин Унион Берлин
2.38 3.75 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Ноября
15:55 · Германия. Бундеслига
Упамекано брал уроки у оперного певца, чтобы лучше руководить защитой 1
13:45 · Германия. Бундеслига
Мюллер вернётся в строй к матчу с «Шальке»
10:59 · Германия. Бундеслига
«Реал» не собирается платить 150 миллионов евро за Беллингема
10:58 · Германия. Бундеслига
Мюллер отреагировал на решение Пике 1
10:52 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» заинтересовалась дорогостоящим форвардом «Атлетико»
09:48 · Англия. Премьер-лига
Шерингем: «Не удивлюсь трансферу Кейна в «Баварию»
03:14 · Германия. Бундеслига
Нойер – о раке: «Честно говоря, сначала я испугался»
00:29 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» из Мёнхенгладбаха открыла новый тур победой над «Штуттгартом»
04 Ноября
22:57 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн рассказал о состоянии Эрнандеса
22:36 · Англия. Премьер-лига
Вратарь «Аугсбурга» рассказал об интересе «Манчестер Юнайтед»
20:38 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Чупо-Мотинг – один из лучших игроков «Баварии» прямо сейчас»
19:31 · Германия. Бундеслига
Нойер сыграет с «Гертой»
13:01 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» лидирует в гонке за Беллингемом
12:02 · Германия. Бундеслига
Джо Коул: «Люди много говорят о Беллингеме, забывая при этом о Вальверде» 3
07:24 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» отреагировали на слухи о возвращении Лунёва
Все новости
Рекомендуем