Салихамиджич – о раке кожи Нойера: «Было беспокойство, но всё прошло хорошо»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал, как в клубе отнеслись к проблеме голкипера Мануэля Нойера.

Напомним, что у 36-летнего капитана мюнхенцев был выявлен рак кожи лица, ему пришлось перенести три операции. Параллельно вратарь залечивал травму плеча.

«Мануэль открыто сказал мне [о раке], – делится в интервью Sky Салихамиджич. – Было некоторое беспокойство, но он проходил лечение, мы постоянно поддерживали связь. Всё прошло хорошо.

Он точно поедет на чемпионат мира – с его плечом тоже всё в порядке. Он чувствует себя отлично», – поведал спортивный директор «Баварии».