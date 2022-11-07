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Салихамиджич – о раке кожи Нойера: «Было беспокойство, но всё прошло хорошо»

07 Ноября 2022 • 00:13 Комментировать
Бавария
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08.11 22:30

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал, как в клубе отнеслись к проблеме голкипера Мануэля Нойера.

Напомним, что у 36-летнего капитана мюнхенцев был выявлен рак кожи лица, ему пришлось перенести три операции. Параллельно вратарь залечивал травму плеча.

«Мануэль открыто сказал мне [о раке], – делится в интервью Sky Салихамиджич. – Было некоторое беспокойство, но он проходил лечение, мы постоянно поддерживали связь. Всё прошло хорошо.

Он точно поедет на чемпионат мира – с его плечом тоже всё в порядке. Он чувствует себя отлично», – поведал спортивный директор «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер Хасан Салихамиджич
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БАВАРИЯ ВЕРДЕР
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