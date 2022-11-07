Нюбель не вернётся в «Баварию» в следующем году

Вратарь «Баварии» Александр Нюбель, выступающий на правах аренды за «Монако», не вернётся в немецкий клуб следующим летом. Об этом сообщил спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич.

«Нойер определённо будет играть ещё два-три года, и Свен Ульрайх тоже будет там. Нюбель не вернётся в 2023 году. Мы говорили с Алексом о наших планах, в какой-то момент нам предстоит принять решение», — цитирует Салихамиджича Sky Sports.

В нынешнем сезоне 26-летний вратарь провёл за «Монако» 22 матча, пропустив в них 30 мячей и шесть раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает немецкого футболиста в 10 миллионов евро.