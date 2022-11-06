Салихамиджич: «Надеюсь, Нагельсманн ещё много лет будет тренером «Баварии»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич поделился позицией клуба по главному тренеру Юлиану Нагельсманну.

Мюнхенцы испытывали трудности в чемпионате Германии на старте сезона, но недавно смогли вернуться на первую строчку. В Лиге чемпионов команда показала стопроцентный результат, набрав 18 очков в «группе смерти» с миланским «Интером» и «Барселоной».

«Мы очень хорошо ладим с Юлианом и знаем, на что он способен. Мы бы хотели, чтобы он оставался в нашем клубе как можно дольше, если это будет возможно.

Он спокоен и умеет быстро меняться. Он многое изменил по сравнению с прошлым сезоном, что легко заметить, наблюдая за матчами команды», – цитирует Sky Салихамиджича.