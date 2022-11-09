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Чемпионат Германии. Бундеслига

Киммих — о победе над «Вердером»: «Мы всегда уверены в нашем классе»

09 Ноября 2022 • 16:11 Комментировать
Бавария
6:1
Вердер
окончен

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих высказался о победе над «Вердером» (6:1) в матче 14-го тура немецкой Бундеслиги.

По мнению 27-летнего немца, мюнхенцы показали хорошую игру и могли забить в ворота соперника ещё больше голов.

«Мы блестяще начали первый тайм. Тогда мы и сделали игру. Мы всегда уверены в нашем классе, в тренере и нашей команде. 1:0 — это хорошо, но 6:1 намного лучше и гораздо веселее», — приводит слова Киммиха официальный сайт «Баварии».

После 14 туров текущего розыгрыша чемпионата Германии «Бавария» возглавляет турнирную таблицу, набрав 31 очко. Свой следующий матч мюнхенцы проведут 12 ноября против «Шальке 04». Встреча начнётся в 20:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Вердер Бавария Йозуа Киммих
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