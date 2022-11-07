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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» определилась с преемником Нойера

07 Ноября 2022 • 12:21 Комментировать
Бавария
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08.11 22:30

Руководство мюнхенской «Баварии» приняло решение по будущему основному голкиперу клуба.

По информации Kicker, боссы «рекордмайстера» видят в арендованном «Монако» Александре Нюбеле следующего вратаря первой команды. Сообщается, что ему готовы предложить продление контракта до 2025 года, однако остаётся вопрос о будущем Мануэля Нойера после окончания его соглашения в сезоне 2023/2024. Также есть информация об интересе некоторых клубов Английской премьер-лиги к персоне Нюбеля.

Напомним, что Александр стал игроком «Баварии» в 2020 году, перейдя из «Шальке». Последние два года 26-летний страж ворот выступает во французском первенстве за «Монако».
 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер Александр Нюбель
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БАВАРИЯ ВЕРДЕР
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