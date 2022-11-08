Салихамиджич: «Мы бы хотели сохранить Чупо-Мотинга»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич заявил, что команда намерена сохранить нападающего Эрика Чупо-Мотинга во время зимнего трансферного окна. Напомним, контракт футболиста с немецким клубом истекает в конце сезона.

«Мы бы хотели сохранить Чупо-Мотинга в команде. У меня отличные отношения с его агентом. Мы встретимся и постараемся понять, сможем ли удовлетворить его запросы. Эрик является очень ценным активом для нас. Мы постоянно находимся в контакте, а Чупо-Мотинг чувствует себя комфортно в Мюнхене», – цитирует Салихамиджича итальянский журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.