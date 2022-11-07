Мусиала назвал главных фаворитов ЧМ-2022

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала поделился мнением о главных претендентах на заветный трофей.

«Думаю, у нас хорошая команда, которая может зайти очень далеко. Мы должны верить, что можем выиграть чемпионат мира, и мы подходим к турниру с мыслями о победе.

Есть много сильных команд. Сборная Бразилии находится в отличной форме, Аргентину и Францию тоже всегда нужно держать в уме.

Моя цель – помогать команде, забивать голы, создавать моменты. Хочу играть так же, как в «Баварии», и выигрывать каждый матч. Мы будем разочарованы, если не станем чемпионами мира», – отметил в интервью Kicker 19-летний футболист.