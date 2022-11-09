Мане может сыграть на ЧМ-2022

Нападающий «Баварии» и сборной Сенегала Садио Мане ещё не лишился шансов сыграть на мундиале в Катаре.

30-летний футболист получил травму в недавнем матче Бундеслиги против «Вердера», из-за чего был заменён уже на 20-й минуте встречи. В СМИ сообщалось, что из-за повреждения Мане вряд ли сможет помочь своей национальной команде на чемпионате мира, однако, как утверждает издание RMC Sport, это всё ещё возможно. Рулевой сенегальцев Алиу Сиссе включит лидера «Баварии» в заявку на турнир, даже если тот восстановится только перед последним матчем группового этапа.

Садио Мане провёл 92 матча за сборную Сенегала, в которых отметился 33 забитыми мячами.