«Бавария» забила 6 мячей в ворота «Вердера»

В 14-м туре Бундеслиги «Бавария» играла дома против набравшего хорошую форму «Вердера». Всё было кончено за треть поединка, когда счет стал 4:1. Джамал Мусиала удачно сыграл на добивании после попытки Лероя Сане. Тут же гости ответили прорывом Антони Юнга по правому краю и метким ударом. Эрик Чупо-Мотинг с 11-метровой отметки пробил по центру ворот - парировано! И тут «Бавария» выдал 6-минутный голевой отрезок. Серж Гнабри из пределов штрафной технично закрутил мяч в дальний угол. Леон Горецка здорово реализовал выход один на один, а далее Сане и Гнабри убежали на ворота, и Серж легко оформил дубль.
После перерыва Сане оказался сам перед голкипером - штанга. В концовке Гнабри убежал от защитников и пробил между ног голкиперу. Матис Тель тут же поставил точку плотным ударом по итогам быстрой атаки - 6:1.
«Бавария» оторвалась минимум на четыре очка, соперник - седьмой.
|(1:0) Мусиала Джамал6'
|10'Юнг Антони (1:1)
|(2:1) Гнабри Серж22'
|(3:1) Горецка Леон26'
|(4:1) Гнабри Серж28'
|(5:1) Гнабри Серж82'
|(6:1) Тель Матис84'
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