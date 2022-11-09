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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» забила 6 мячей в ворота «Вердера»

09 Ноября 2022 • 00:22 Комментировать
Бавария
6:1
Вердер
окончен

В 14-м туре Бундеслиги «Бавария» играла дома против набравшего хорошую форму «Вердера». Всё было кончено за треть поединка, когда счет стал 4:1. Джамал Мусиала удачно сыграл на добивании после попытки Лероя Сане. Тут же гости ответили прорывом Антони Юнга по правому краю и метким ударом. Эрик Чупо-Мотинг с 11-метровой отметки пробил по центру ворот - парировано! И тут «Бавария» выдал 6-минутный голевой отрезок. Серж Гнабри из пределов штрафной технично закрутил мяч в дальний угол. Леон Горецка здорово реализовал выход один на один, а далее Сане и Гнабри убежали на ворота, и Серж легко оформил дубль.

После перерыва Сане оказался сам перед голкипером - штанга. В концовке Гнабри убежал от защитников и пробил между ног голкиперу. Матис Тель тут же поставил точку плотным ударом по итогам быстрой атаки - 6:1.

«Бавария» оторвалась минимум на четыре очка, соперник - седьмой.

Протокол игры  
Бавария6:1Вердер
(1:0) Мусиала Джамал6'  
  10'Юнг Антони (1:1)
(2:1) Гнабри Серж22'  
(3:1) Горецка Леон26'  
(4:1) Гнабри Серж28'  
(5:1) Гнабри Серж82'  
(6:1) Тель Матис84'  
Нойер МануэльМазрауи НуссерПавар БенжаменУпамекано ДайоЭрнандес Люка 57' (Забитцер Марсель ( 57') Киммих ЙозуаГорецка Леон 71' (Тель Матис ( 71') Гнабри СержМусиала Джамал 71' (Гравенберх Райан ( 71') Мане Садио 20' (Сане Лерой ( 20') Чупо-Мотинг Эрик 58' (Коман Кингсли ( 58')
Запасные: Ваннер ПаульУльрайх Свен
Павленка ИржиПипер АмосВелькович Милош 46' (Штарк Никлас ( 46') Фридль МаркоГросс Кристиан 88' (Рапп Николай ( 88') Вайзер МитчеллБиттенкорт Леонардо 62' (Шмид Романо ( 62') Груев Илия 59' (Динкчи Эрен ( 59') Юнг АнтониДукш МарвинБёрк Оливер 59' (Стаге Йенс ( 59')
Запасные: Fabio ChiarodiaШмидт НикласЦеттерер МихаэльБьюкенен Ли
08 ноября. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

Видео

Удар Сане в штангу (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Удар Сане в штангу (видео). Чемпионат Германии. Футбол
4:1. Гол Сержа Гнабри (видео). Чемпионат Германии. Футбол
4:1. Гол Сержа Гнабри (видео). Чемпионат Германии. Футбол
3:1. Гол Леона Горецки (видео). Чемпионат Германии. Футбол
3:1. Гол Леона Горецки (видео). Чемпионат Германии. Футбол
2:1. Гол Сержа Гнабри (видео). Чемпионат Германии. Футбол
2:1. Гол Сержа Гнабри (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Павленка отражает пенальти (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Павленка отражает пенальти (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:1. Гол Антони Юнга (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:1. Гол Антони Юнга (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:0. Гол Джамала Мусиала (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:0. Гол Джамала Мусиала (видео). Чемпионат Германии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вердер Бавария
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