«Бавария» забила 6 мячей в ворота «Вердера»

В 14-м туре Бундеслиги «Бавария» играла дома против набравшего хорошую форму «Вердера». Всё было кончено за треть поединка, когда счет стал 4:1. Джамал Мусиала удачно сыграл на добивании после попытки Лероя Сане. Тут же гости ответили прорывом Антони Юнга по правому краю и метким ударом. Эрик Чупо-Мотинг с 11-метровой отметки пробил по центру ворот - парировано! И тут «Бавария» выдал 6-минутный голевой отрезок. Серж Гнабри из пределов штрафной технично закрутил мяч в дальний угол. Леон Горецка здорово реализовал выход один на один, а далее Сане и Гнабри убежали на ворота, и Серж легко оформил дубль.

После перерыва Сане оказался сам перед голкипером - штанга. В концовке Гнабри убежал от защитников и пробил между ног голкиперу. Матис Тель тут же поставил точку плотным ударом по итогам быстрой атаки - 6:1.

«Бавария» оторвалась минимум на четыре очка, соперник - седьмой.

Видео