Мбаппе вспомнил разговор с Макроном

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и французской национальной команды Килиан Мбаппе вспомнил разговор с президентом страны Эммануэлем Макроном.

«Мы несколько раз разговаривали по телефону. Он позвонил мне и сказал: «Я знаю, что ты хочешь уйти. Однако я хочу сказать, что ты очень важен и для Франции. Я не хочу, чтобы ты ушёл. У тебя есть шанс войти в историю здесь. Тебя все любят», — рассказал один из лучших футболистов современности, чьи слова приводит Sports Illustrated. Килиан также отметил, что слова французского президента произвели на него очень сильное впечатление.

Напомним, что, несмотря на слухи о переходе в мадридский «Реал», Мбаппе принял решение остаться в «ПСЖ» до лета 2025 года, подписав контракт на 72 миллиона евро в год.