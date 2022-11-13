«Ювентус» нацелился на Маркиньоса

«Ювентус» проявляет интерес к защитнику «ПСЖ» Маркиньосу, сообщает Calciomercatoweb.

По информации источника, руководство туринского клуба готово заплатить большие деньги за 28-летнего бразильца, который может покинуть «ПСЖ», если команда не выиграет Лигу чемпионов в нынешнем сезоне.

Действующее соглашение Маркиньоса с парижанами рассчитано до лета 2024 года. Ранее сообщалось, что французский клуб обсуждает с защитником возможность продления контракта. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Маркиньос провёл за «ПСЖ» 21 матч, отметившись одним забитым мячом.