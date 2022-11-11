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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси залечил травму и готов сыграть в следующем матче «ПСЖ»

11 Ноября 2022 • 00:24 Комментировать
ПСЖ
...
Осер
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13.11 15:00

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси в скором времени вернётся на поле.

Аргентинец пропустил последний матч парижан, в котором команда одолела «Лорьян» (2:1). В четверг 35-летний футболист провёл тренировку в общей группе, а уже в воскресенье сможет сыграть в поединке чемпионата Франции против «Осера». Участию суперзвезды на чемпионате мира ничего не угрожает.

В текущем сезоне Лионель Месси записал себе в актив 12 забитых мячей и 14 результативных передач в 18 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

Сборная Аргентины начнёт выступление на чемпионате мира с игры против Саудовской Аравии, которая состоится 22 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Осер Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ Чемпионат Мира
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