Месси залечил травму и готов сыграть в следующем матче «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси в скором времени вернётся на поле.

Аргентинец пропустил последний матч парижан, в котором команда одолела «Лорьян» (2:1). В четверг 35-летний футболист провёл тренировку в общей группе, а уже в воскресенье сможет сыграть в поединке чемпионата Франции против «Осера». Участию суперзвезды на чемпионате мира ничего не угрожает.

В текущем сезоне Лионель Месси записал себе в актив 12 забитых мячей и 14 результативных передач в 18 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

Сборная Аргентины начнёт выступление на чемпионате мира с игры против Саудовской Аравии, которая состоится 22 ноября.