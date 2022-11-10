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Чемпионат Испании. Ла Лига

Чуамени: «Мбаппе и Кимпембе звали меня в «ПСЖ», но у них не было шансов меня переубедить»

10 Ноября 2022 • 21:16 Комментировать
Реал Мадрид
...
Кадис
1 1.18 X 7.10 2 16.00
Через 0 ч. 46 мин.

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Чуамени рассказал, как футболисты «Пари Сен-Жермен» пытались повлиять на его выбор.

Летом француз перебрался из «Монако» в «Реал», однако среди претендентов также значился и «ПСЖ».

«Во время сборов Лиги наций Килиан Мбаппе и Преснел Кимпембе говорили мне, что я должен перейти к ним в «ПСЖ», но мой выбор уже давно был сделан. Мы посмеялись, но у них не было шансов изменить моё решение. Я окончательно определился», – цитирует RMC Sport 22-летнего хавбека.

Трансфер Орельена Чуамени обошёлся «Реалу» в 80 млн евро. С начала сезона француз отыграл 17 матчей за «сливочных», отметившись двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе Преснел Кимпембе Орельен Чуамени
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