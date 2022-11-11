Игроки «Кадиса» наехали на звезду «Реала»

Сразу несколько футболистов «Кадиса» в жесткой форме пообщались с бразильским нападающим мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором в перерыве вчерашнего матча 14-го тура Ла Лиги.

Согласно информации Madrid Xtra, игроки гостевой команды подошли к Винисиусу и эмоционально сказали: «Ты себя кем возомнил? Пеле?».

По ходу вчерашнего матча Жуниор вступил в перепалку с защитником «Кадиса» из-за того, что тот совершил грубый фол против Родриго. По итогу конфликта Винисиус и Хименес получил по предупреждению.

Напомним, что встреча завершилась победой «королевского» клуба со счетом 2:1.