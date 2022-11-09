Перес: «Все футболисты хотят играть в «Реале»

Президент мадридского «Реала» рассказал, почему «королевскому клубу» почти невозможно отказать.

По словам Флорентино Переса, репутация мадридского гранда настолько безупречна, что при желании «сливочные» могли бы переманить в свои ряды кого угодно: «Все футболисты хотят в «Реал», убедить кого-либо присоединиться к нам никогда не было проблемой. У нашего клуба величайшая, грандиозная история, грамотная стратегия и, разумеется, мы хорошо платим игроком. В общем, к нам хотят все», – цитирует издание Tuttosport президента «Реала».

Минувшим летом действующие победители Лиги чемпионов оформили трансфер Орельена Чуамени, на которого также претендовали другие топ-клубы, и переманили Антонио Рюдигера свободным агентом.