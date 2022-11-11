Анчелотти: «Реал» заслужил победу»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти впечатлён игрой команды.

«Сливочные» одолели в родных стенах «Кадис», забив на 40-й и 70-й минутах, на что соперники ответили взятием ворот на 81-й минуте.

«Мы заслужили три очка. Команда показала хорошую игру. Я не хотел делать замены, потому что все игроки выглядели свежо. Замены ради замен – это не мой подход. После гола «Кадиса» нам пришлось внести ряд корректив», – заявил итальянский наставник.

«Реал» уходит на паузу, связанную с чемпионатом мира, на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги. Мадридцы набрали 35 очков, в то время как у лидирующей «Барселоны» на два балла больше.