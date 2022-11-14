Азар: «Перед сезоном Анчелотти сказал мне, что я получу шансы»

Бельгийский вингермадридского «Реала» Эден Азар высказался о получении игровой практики в нынешнем сезоне.

«Почему я мало играю при Анчелотти? Перед сезоном мы общались, и он сказал мне, что я получу шансы. Очевидно, что их очень мало, но я понимаю, что Анчелотти не может всегда отвечать на один и тот же вопрос», — заявил один из лидеров бельгийской национальной команды, чьи слова приводит Marca.

Игрок отметил, что хочет остаться игроком испанского гранда, а также выразил надежду, что ситуация поменяется после катарского чемпионата мира.

Азар переехал в Мадрид в 2019 году. В составе победителя Лиги чемпионов игрок провёл лишь 72 матча, забив семь голов.