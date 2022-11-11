«Реал» прервал череду неудач, одолев «Кадис»

В последнем матче 14-го тура Ла Лиги «Реал» принимал «Кадис» и смог обыграть аутсайдера, хотя снова пропустил. В дебюте Альфонсо Эспино метров с 30 попал в перекладину. Федерико Вальверде с правого края штрафной пробил очень близко от штанги, а вот Эдер Милитао удачно головой замкнул подачу от Луки Модрича и открыл счет. В середине второго тайма затяжная атака «Реала» завершилась плотным ударом Тони Крооса под левую штангу. Гости ответили штурмом и несколькими ударами подряд, Лукас Перес в итоге метров с семи вернул интригу.
2:1, «Реал» второй с отставанием в два очка от «Барселоны», соперник в зоне вылета.
Протокол игры
|(1:0) Милитао Эдер40'
|(2:0) Кроос Тони70'
|81'Лукас Перес (2:1)
Куртуа Тибо•Васкес Лукас88' (Начо Фернандес (88') •Милитао Эдер• 19'Алаба Давид• 37'Менди Ферлан•Модрич Лука85' (Камавинга Эдуардо (85') •Чуамени Орельен•Кроос Тони•Вальверде Федерико•Родриго82' (Себальос Дани (82') •Винисиус Жуниор 28'
Ледесма Херемиас•Карселен Исаак•Хименес Фали• 29'Кала Хуан73' (Мари Хосе (73') •Эспино Альфонсо•Алехо Иван 55'56' (Окампо Брайан (56') •Сан Эметерио Феде•Алькарас Рубен56' (Бонгонда Тео (56') •Собрино Рубен 44'78' (Негредо Альваро (78') •Алекс Фернандес•Лосано Энтони72' (Лукас Перес (72')
10 ноября. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).
Бан пользователя