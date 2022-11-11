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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» прервал череду неудач, одолев «Кадис»

11 Ноября 2022 • 01:26 Комментировать (1)
Реал Мадрид
2:1
Кадис
окончен

В последнем матче 14-го тура Ла Лиги «Реал» принимал «Кадис» и смог обыграть аутсайдера, хотя снова пропустил. В дебюте Альфонсо Эспино метров с 30 попал в перекладину. Федерико Вальверде с правого края штрафной пробил очень близко от штанги, а вот Эдер Милитао удачно головой замкнул подачу от Луки Модрича и открыл счет. В середине второго тайма затяжная атака «Реала» завершилась плотным ударом Тони Крооса под левую штангу. Гости ответили штурмом и несколькими ударами подряд, Лукас Перес в итоге метров с семи вернул интригу.

2:1, «Реал» второй с отставанием в два очка от «Барселоны», соперник в зоне вылета.

Протокол игры  
Реал Мадрид2:1Кадис
(1:0) Милитао Эдер40'  
(2:0) Кроос Тони70'  
  81'Лукас Перес (2:1)
Куртуа ТибоВаскес Лукас 88' (Начо Фернандес ( 88') Милитао Эдер  19'Алаба Давид  37'Менди ФерланМодрич Лука 85' (Камавинга Эдуардо ( 85') Чуамени ОрельенКроос ТониВальверде ФедерикоРодриго 82' (Себальос Дани ( 82') Винисиус Жуниор  28'
Запасные: Карвахаль ДаниэльОдриосола АльвароДиас МарианоАзар ЭденЛунин АндрейЛопес ЛуисВальехо ХесусАсенсио Марко
Ледесма ХеремиасКарселен ИсаакХименес Фали  29'Кала Хуан 73' (Мари Хосе ( 73') Эспино АльфонсоАлехо Иван  55' 56' (Окампо Брайан ( 56') Сан Эметерио ФедеАлькарас Рубен 56' (Бонгонда Тео ( 56') Собрино Рубен  44' 78' (Негредо Альваро ( 78') Алекс ФернандесЛосано Энтони 72' (Лукас Перес ( 72')
Запасные: Бланко АнтониоХименес АльвароСпац ЛаутароАрзамендия СантьягоХиль ДавидАларкон ТомасМабиль Авер
10 ноября. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).

 

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Комментарии (1)
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Sergey999
11 Ноября 2022 в 01:32
Тот случай когда 3 очка не пахнут. Уму не постижимо как Модрич промазал в пустые. А так по игре сказывался класс команд. Игроки Реала уже все мыслями в Катаре. Родриго какая это замена Бензема??? Опять провел нулевой матч. Все самое интересное будет после ЧМ.
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