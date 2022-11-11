«Реал» прервал череду неудач, одолев «Кадис»

В последнем матче 14-го тура Ла Лиги «Реал» принимал «Кадис» и смог обыграть аутсайдера, хотя снова пропустил. В дебюте Альфонсо Эспино метров с 30 попал в перекладину. Федерико Вальверде с правого края штрафной пробил очень близко от штанги, а вот Эдер Милитао удачно головой замкнул подачу от Луки Модрича и открыл счет. В середине второго тайма затяжная атака «Реала» завершилась плотным ударом Тони Крооса под левую штангу. Гости ответили штурмом и несколькими ударами подряд, Лукас Перес в итоге метров с семи вернул интригу.

2:1, «Реал» второй с отставанием в два очка от «Барселоны», соперник в зоне вылета.