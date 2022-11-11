Анчелотти – о промахе с линии вратарской: «К счастью для Модрича, состав на ЧМ уже объявлен»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды в матче 14 тура чемпионата Испании против «Кадиса» (2:1).

«До пропуска от соперника мы показывали хорошую игру, могли повести в три мяча, если бы Модрич смог забить из весьма удобного положения. После этого мы пропустили, слегка потерпели, теперь всё нормально. По итогу набрали три заслуженных балла. К счастью для Модрича, состав сборной Хорватии на чемпионат мира - 2022 уже объявлен, никаких проблем не возникнет», - сказал Анчелотти в эфире DAZN.

Данная победа позволила мадридскому коллективу сохранить за собой вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание от лидера турнира в лице «Барселоны» составляет два очка.