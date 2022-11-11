Анчелотти рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился своими предпочтениями в преддверии чемпионата мира.

Специалист не сможет поддержать сборную своей страны, поскольку итальянцы не отобрались на мундиаль в Катаре, но планирует следить за турниром: «Конечно, я буду смотреть матчи чемпионата мира. Буду болеть за сборные Бразилии, Хорватии, Испании, Франции, Уругвая, Германии. В общем, мои симпатии на стороне сборных, за которые выступают игроки «Реала», – сказал Анчелотти в интервью после победы над «Кадисом» в Ла Лиге (2:1).

Матчи чемпионата мира пройдут с 20 ноября по 18 декабря.