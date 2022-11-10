Чуамени, Модрич и Кроос выйдут в основе на матч с «Кадисом»

Стало известно, какие полузащитники мадридского «Реала» сегодня появятся в основном составе на матч с «Кадисом». По информации от Diario AS, в старте выйдут Орельен Чуамени, Лука Модрич и Тони Кроос.

Напомним, что сегодняшний матч пропустит нападающий Карим Бензема, который пока не до конца залечил свою травму. Вместо него на позиции «ложной девятки» будет действовать бразилец Родриго.

В последнем туре чемпионата Испании мадридский «Реал» уступил «Райо Вальекано». С тех пор в турнирной таблице лидируют каталонская «Барселона». Отрыв сейчас составляет 5 очков. Это при том, что у «сливочных» один матч в запасе.