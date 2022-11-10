Новый главный тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги намерен усилить состав команды игроками «Реала».

Недавно в СМИ появились слухи о том, что испанский специалист хотел бы пригласить в свои ряды форварда «Реала» Мариано Диаса. По информации Estadio Deportivo, Лопетеги также может попросить руководство «волков» заняться трансфером защитника «сливочных» Начо Фернандеса. Речь идёт о переходе в январе.

32-летний Начо Фернандес провёл в «Реале» всю профессиональную карьеру. На его счету 285 матчей за мадридцев с момента дебюта, включая десять поединков текущей кампании. Согласно порталу Transfermarkt, стоимость опытного центрбека составляет 5 млн евро.