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Лопетеги хочет позвать в «Вулверхэмптон» ещё одного игрока «Реала» слухи

10 Ноября 2022 • 00:11 Комментировать
Реал Мадрид
...
Кадис
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Через 22 ч. 18 мин.

Новый главный тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги намерен усилить состав команды игроками «Реала».

Недавно в СМИ появились слухи о том, что испанский специалист хотел бы пригласить в свои ряды форварда «Реала» Мариано Диаса. По информации Estadio Deportivo, Лопетеги также может попросить руководство «волков» заняться трансфером защитника «сливочных» Начо Фернандеса. Речь идёт о переходе в январе.

32-летний Начо Фернандес провёл в «Реале» всю профессиональную карьеру. На его счету 285 матчей за мадридцев с момента дебюта, включая десять поединков текущей кампании. Согласно порталу Transfermarkt, стоимость опытного центрбека составляет 5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Вулверхэмптон Хулен Лопетеги Начо Фернандес Трансферы футбола - зима 2023
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