Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Негредо продлит контракт с «Кадисом»

09 Ноября 2022 • 22:45 Комментировать
Реал Мадрид
...
Кадис
1 1.15 X 7.90 2 19.00
Через 23 ч. 53 мин.

Кадис достиг договорённости о продлении контракта с бывшим нападающим «Манчестер Сити» Альваро Негредо. Об этом сообщает AS.

37-летний футболист, выигравший Премьер-лигу с «Манчестер Сити», присоединился к андалузской команде в 2020 году и с тех пор забил 19 голов в 83 играх за клуб во всех соревнованиях. Он также сыграл важную роль, помогая Кадису вернуться в Ла Лигу в прошлом сезоне, забив семь голов в Сегунде.

Контракт Негредо истекал в июне 2023 года, но «Кадис» решил продлить контракт с ветераном ещё на год, до июня 2024 года.

На текущий момент команда занимает 19 место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Кадис Альваро Негредо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД КАДИС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Севилья Севилья
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
1
2
2.65 3.25 2.85
Видео
Окончен
Альмерия Альмерия
Хетафе Хетафе
1
0
2.50 3.10 3.10
Видео
81 мин
Эспаньол Эспаньол
Вильярреал Вильярреал
0
1
3.95 3.40 2.02
Видео
6 мин
Мальорка Мальорка
Атлетико М Атлетико М
0
0
4.40 3.45 1.92
Видео
10.11.22 в 21:00
Райо Вальекано Райо Вальекано
Сельта Сельта
2.50 3.25 2.95
Видео
10.11.22 в 22:00
Валенсия Валенсия
Бетис Бетис
2.41 3.30 3.10
Видео
10.11.22 в 23:30
Реал Мадрид Реал Мадрид
Кадис Кадис
1.25 6.60 11.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Ноября
23:05 · Испания. Ла Лига
«Севилья» вдевятером ничего не смогла поделать против «Реал Сосьедада»
23:00 · Испания. Ла Лига
«Мальорка» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:59 · Испания. Ла Лига
«Альмерия» минимально обыграла конкурентов из «Хетафе»
22:55 · Испания. Ла Лига
Дешам высказался о готовности Бензема перед ЧМ-2022
22:45 · Испания. Ла Лига
Негредо продлит контракт с «Кадисом»
22:29 · Испания. Ла Лига
«Реал» - «Кадис»: прогноз на матч чемпионата Испании – 10 ноября 2022
22:03 · Испания. Ла Лига
Впервые в 21 веке «Севилья» завершила первый тайм матча Ла Лиги вдевятером
21:36 · Испания. Ла Лига
Перес: «Все футболисты хотят играть в «Реале»
21:25 · Испания. Ла Лига
Ракитич проводит 400-й матч в Ла Лиге
21:12 · Испания. Ла Лига
Пике нанес Шакире новый удар по самолюбию 2
21:04 · Испания. Ла Лига
Эндрик: «С Винисиусом я поддерживаю хорошие отношения»
20:32 · Англия. Премьер-лига
Холанн начал изучать испанский язык
20:25 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» нашёл усиление в Испании
20:24 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» начал переговоры по трансферу Фелиша слухи
18:43 · Испания. Ла Лига
​Из-за беседы Сетьена с игроками тренировка «Вильярреала» началась на два часа позже
Все новости
Рекомендуем