Негредо продлит контракт с «Кадисом»

Кадис достиг договорённости о продлении контракта с бывшим нападающим «Манчестер Сити» Альваро Негредо. Об этом сообщает AS.

37-летний футболист, выигравший Премьер-лигу с «Манчестер Сити», присоединился к андалузской команде в 2020 году и с тех пор забил 19 голов в 83 играх за клуб во всех соревнованиях. Он также сыграл важную роль, помогая Кадису вернуться в Ла Лигу в прошлом сезоне, забив семь голов в Сегунде.

Контракт Негредо истекал в июне 2023 года, но «Кадис» решил продлить контракт с ветераном ещё на год, до июня 2024 года.

На текущий момент команда занимает 19 место в турнирной таблице чемпионата Испании.