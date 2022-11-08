«Реал» не сможет купить Гарсию зимой

Мадридский «Реал» не может себе позволить приобрести защитника «Райо Вальекано» Франа Гарсию в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает издание Marca.

Отмечается, что «королевский клуб» был бы не против вернуть своего воспитанника в январское трансферное окно, но руководство не планирует траты в январе. Ранее сам футболист заявил, что мечтает вернуться на «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, вчера вечером Гарсия оформил ассист в матче чемпионата Испании против «Реала». «Райо Вальекано» выиграл 3:2 и нанёс «сливочным» первое поражение в Ла Лиге в нынешнем сезоне. Если говорить о всех турнирах, «Реал» ранее также проиграл один матч в Лиге чемпионов.