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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» не сможет купить Гарсию зимой

08 Ноября 2022 • 16:25 Комментировать
Райо Вальекано
...
Сельта
1 2.13 X 3.30 2 3.60
10.11 21:00

Мадридский «Реал» не может себе позволить приобрести защитника «Райо Вальекано» Франа Гарсию в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает издание Marca.

Отмечается, что «королевский клуб» был бы не против вернуть своего воспитанника в январское трансферное окно, но руководство не планирует траты в январе. Ранее сам футболист заявил, что мечтает вернуться на «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, вчера вечером Гарсия оформил ассист в матче чемпионата Испании против «Реала». «Райо Вальекано» выиграл 3:2 и нанёс «сливочным» первое поражение в Ла Лиге в нынешнем сезоне. Если говорить о всех турнирах, «Реал» ранее также проиграл один матч в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Райо Вальекано Фран Гарсия
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РАЙО ВАЛЬЕКАНО СЕЛЬТА
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