«Реал» объявил состав на матч с «Кадисом»

В заключительном матче четырнадцатого тура чемпионата испанской Примеры мадридский «Реал» примет в домашнем матче гостей из «Кадиса». Встреча начнется в 23:30 по московскому времени, а накануне игры наставник мадридского клуба, итальянский специалист Карло Анчелотти, объявил стартовый состав своей дружины.

«Реал»: Куртуа, Милитао Алаба, Кроос, Модрич, Вальверде, Лукас Васкес, Чуамени, Винисус Жуниор, Родриго, Менди.

Следить за событиями встречи между мадридским «Реалом» и «Кадисом» можно будет в формате прямой онлайн-трансляции. Она будет доступна по ссылке на наш сайт.