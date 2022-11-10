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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» объявил состав на матч с «Кадисом»

10 Ноября 2022 • 23:09 Комментировать
Реал Мадрид
1:0
Кадис
1 1.20 X 6.70 2 14.00
перерыв

В заключительном матче четырнадцатого тура чемпионата испанской Примеры мадридский «Реал» примет в домашнем матче гостей из «Кадиса». Встреча начнется в 23:30 по московскому времени, а накануне игры наставник мадридского клуба, итальянский специалист Карло Анчелотти, объявил стартовый состав своей дружины.

«Реал»: Куртуа, Милитао Алаба, Кроос, Модрич, Вальверде, Лукас Васкес, Чуамени, Винисус Жуниор, Родриго, Менди.

Следить за событиями встречи между мадридским «Реалом» и «Кадисом» можно будет в формате прямой онлайн-трансляции. Она будет доступна по ссылке на наш сайт.

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РЕАЛ МАДРИД КАДИС
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