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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» хочет сохранить Крооса и Модрича, но не отказывается от подписания звёздного полузащитника слухи

14 Ноября 2022 • 02:28 Комментировать
Реал Мадрид
2:1
Кадис
окончен

Мадридский «Реал» не намерен расставаться с хавбеками-ветеранами, при этом планирует серьёзно вложиться в усиление средней линии.

Действующие соглашения Луки Модрича и Тони Крооса истекают следующим летом, и решение относительно будущего обоих игроков будет принято позднее. Оба футболиста, как известно, намерены выступать за «Реал» до конца карьеры – вопрос лишь в том, когда этот конец наступит. По информации ABC, боссы «сливочных» собираются сохранить в клубе и 37-летнего хорвата, и 32-летнего немца, при этом не отказываются от идеи покупки 19-летнего Джуда Беллингема, стоимость которого дортмундская «Боруссия» оценивает в 150 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Лука Модрич Тони Кроос трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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