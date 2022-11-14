Мадридский «Реал» не намерен расставаться с хавбеками-ветеранами, при этом планирует серьёзно вложиться в усиление средней линии.

Действующие соглашения Луки Модрича и Тони Крооса истекают следующим летом, и решение относительно будущего обоих игроков будет принято позднее. Оба футболиста, как известно, намерены выступать за «Реал» до конца карьеры – вопрос лишь в том, когда этот конец наступит. По информации ABC, боссы «сливочных» собираются сохранить в клубе и 37-летнего хорвата, и 32-летнего немца, при этом не отказываются от идеи покупки 19-летнего Джуда Беллингема, стоимость которого дортмундская «Боруссия» оценивает в 150 млн евро.