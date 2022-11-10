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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «В матче с «Кадисом» мы поможем, кем являемся»

10 Ноября 2022 • 15:06 Комментировать
Реал Мадрид
...
Кадис
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Через 6 ч. 50 мин.

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что его команда полна решимости ответить на поражение от «Райо Вальекано» в сегодняшнем матче чемпионата Испании с «Кадисом».

«Мы очень злы результатами последних матчей. Два поражения не дают нам покоя. В матче с «Кадисом» мы покажем, кем являемся», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

В данный момент «Реал» отстаёт в турнирной таблице от лидирующей «Барселоны» на 5 очков, но при этом команда Карло Анчелотти имеет один матч в запасе, который состоится сегодня вечером.

Напомним, в прошлом сезоне «Реал» выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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РЕАЛ МАДРИД КАДИС
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