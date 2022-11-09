​Анчелотти высказался на тему слухов о Бензема

В последнее время Карим Бензема почти не играет за «Реал». Ходили слухи, что форвард хочет приберечь себя перед чемпионатом мира. Комментарий на этот счёт дал главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти.

«Мне не нужно ничего говорить людям, которые так думают. В этой ситуации Карим страдает, потому что он прибудет на чемпионат мира не в оптимальных кондициях, ведь для этого ему нужно игровое время. Так что это бред», - сказал Анчелотти журналистам в ходе пресс-конференции.

В четверг, 10 ноября, «Реал» проведёт матч чемпионата Испании против «Кадиса». Мадридцы постараются вернуться на победную тропу после поражения от «Райо Вальекано».