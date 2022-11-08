Рюдигер травмирован и вряд ли сыграет с «Кадисом»

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер вряд ли примет участие в следующем туре чемпионата Испании, где «королевский клуб» сыграет с «Кадисом».

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти во время вчерашней пресс-конференции заявил, что немец не сыграл с «Райо Вальекано» именно из-за травмы. Также итальянец добавил, что Антонио не стоит ожидать в матче с «Кадисом».

Напомним, Рюдигер перешёл в мадридский «Реал» этим летом на правах свободного агента из «Челси». Сейчас на счету защитника два гола за «королевский клуб» во всех турнирах.