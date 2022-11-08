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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Винисиус не показал свой уровень»

08 Ноября 2022 • 10:39 Комментировать
Реал Мадрид
...
Кадис
1 1.13 X 8.00 2 21.00
10.11 23:30

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал выступления полузащитника Винисиуса Жуниора во вчерашнем поединке с «Райо Вальекано», который королевский клуб проиграл 2:3 на выезде.

«Винисиус не показал свой лучший уровень. Мне больше нечего сказать», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, что Винисиус в нынешнем сезоне отметился 6 голами и тремя результативными передачами в чемпионате Испании. Вчера «сливочные» потеряли лидерство и теперь отстают от каталонской «Барселоны» на два очка.

Вчерашнее поражение стало для «Реала» первым в этом розыгрыше чемпионата.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти
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