Анчелотти: «Винисиус не показал свой уровень»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал выступления полузащитника Винисиуса Жуниора во вчерашнем поединке с «Райо Вальекано», который королевский клуб проиграл 2:3 на выезде.

«Винисиус не показал свой лучший уровень. Мне больше нечего сказать», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, что Винисиус в нынешнем сезоне отметился 6 голами и тремя результативными передачами в чемпионате Испании. Вчера «сливочные» потеряли лидерство и теперь отстают от каталонской «Барселоны» на два очка.

Вчерашнее поражение стало для «Реала» первым в этом розыгрыше чемпионата.