Васкес: «Мы переломили игру, но это продлилось всего 5 минут»

Полузащитник мадридского «Реала» Лукас Васкес прокомментировал результат матча с «Райо Вальекано». Напомним, «королевский клуб» потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании, проиграв 3:2.

«Сложная игра. Они очень рано вышли вперёд. Мы смогли перевернуть матч, но это продлилось всего пять минут. Перед перерывом мы получили психологический удар, затем они забили пенальти, что стоило нам результата», – заявил Васкес в интервью после игры.

Теперь мадридский «Реал» отстаёт от лидирующей «Барселоны» на два очка в турнирной таблице. Ещё пару недель назад «королевский клуб» лидировал с отрывом в пять очков.