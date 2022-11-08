Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Васкес: «Мы переломили игру, но это продлилось всего 5 минут»

08 Ноября 2022 • 10:55 Комментировать (2)
Реал Мадрид
...
Кадис
1 1.13 X 8.00 2 21.00
10.11 23:30

Полузащитник мадридского «Реала» Лукас Васкес прокомментировал результат матча с «Райо Вальекано». Напомним, «королевский клуб» потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании, проиграв 3:2.

«Сложная игра. Они очень рано вышли вперёд. Мы смогли перевернуть матч, но это продлилось всего пять минут. Перед перерывом мы получили психологический удар, затем они забили пенальти, что стоило нам результата», – заявил Васкес в интервью после игры.

Теперь мадридский «Реал» отстаёт от лидирующей «Барселоны» на два очка в турнирной таблице. Ещё пару недель назад «королевский клуб» лидировал с отрывом в пять очков.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лукас Васкес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД КАДИС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
NOBODY
08 Ноября 2022 в 11:00
какой удар??? вы что - из 4 дивизиона Испании команда? вы вообще не должны ломаться психологически, если называетесь супер клубом...
Sergey999
08 Ноября 2022 в 12:09
Ну у всех бывает)) главное дальше стабильно побеждать)
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
08.11.22 в 21:00
Эльче Эльче
Жирона Жирона
2.75 3.30 2.65
Видео
08.11.22 в 22:00
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид Вальядолид
1.38 5.20 8.40
Видео
08.11.22 в 23:30
Осасуна Осасуна
Барселона Барселона
5.80 4.40 1.57
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Ноября
11:37 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» назвал сумму, какую готов выделить на трансфер Азара
11:08 · Германия. Бундеслига
«Барселона» нашла наследника Левандовски
10:55 · Испания. Ла Лига
Васкес: «Мы переломили игру, но это продлилось всего 5 минут» 2
10:39 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Винисиус не показал свой уровень»
10:20 · Испания. Ла Лига
Титов дал прогноз на матч «Осасуна» - «Барселона»
09:52 · Испания. Ла Лига
Пике попал в заявку «Барселоны» на матч с «Осасуной»
09:32 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нашла нового правого защитника 1
09:12 · Испания. Ла Лига
Винисиус - о ЧМ-2022: «Бразилия отправится в погоню за шестым титулом» 1
08:48 · Испания. Ла Лига
Эден Азар принял решение о своём будущем 1
02:38 · Испания. Ла Лига
Вальверде отправил мяч на балкон жилого дома в матче с «Райо Вальекано» 1
02:20 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, сказывается ли на настрое игроков «Реала» приближающийся чемпионат мира
02:07 · Испания. Ла Лига
Куртуа: «Реал» пропускает слишком много глупых голов»
01:43 · Испания. Ла Лига
Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» от «Райо Вальекано» 2
01:32 · Испания. Ла Лига
«Реал» впервые за 45 лет пропустил три гола от «Райо Вальекано»
01:26 · Испания. Ла Лига
Анчелотти в качестве тренера проиграл все четыре матча, когда после перерыва счёт был 2:2
Все новости
Рекомендуем