​Винисиус высказался после матча с «Кадисом»

В четверг «Реал» провёл последний матч перед чемпионатом мира. Команда Карло Анчелотти на своём поле обыграла «Кадис» со счётом 2:1. На следующий день после матча публикацию в социальных сетях сделал форвард мадридской команды Винисиус Жуниор, против которого защитники «Кадиса» играли весьма агрессивно.

«Слава Богу, ещё один матч без травм. До скоро встречи, мадридисты!» - написал Винисиус.

Ранее один из футболистов «Кадиса» рассказал о том, как Винисиус провоцировал соперников.

«Реал» отправился на перерыв на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании. От «Барселоны» команда Карло Анчелотти отстаёт на два зачётных балла.