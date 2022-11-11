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Чемпионат Испании. Ла Лига

Защитник «Кадиса» Фали: «Винисиус сказал нам, что мы являемся командой второго дивизиона»

11 Ноября 2022 • 10:43 Комментировать (1)
Вальядолид
...
Реал Мадрид
31.12 17:00

Защитник «Кадиса» Фали рассказал о подробностях стычки между своими партнёрами по команде и полузащитником мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором. Напомним, после вчерашней победы 2:1 над «жёлтой подлодкой», бразилец подвергся жёсткой критике со стороны прессы за своё высокомерное поведение.

«Винисиус сказал нам, что мы являемся командой второго дивизиона. В футболе мы можем говорить друг другу многие вещи, но существуют определённые рамки, которые нельзя переходить. Родриго является хорошим игроком, но про Винисиуса я ничего не могу сказать. Клуб уровня «Реал» Мадрида должен контролировать подобное поведение», – заявил Фали в интервью El Partidazo de COPE.

Напомним, «Кадис» проводит в высшем дивизионе Испании свой третий сезон подряд. Команда вернулась в элиту из Сегунды в сезоне-2020/21.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Кадис Винисиус Жуниор Фали
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Комментарии (1)
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varyatsvetkova
11 Ноября 2022 в 10:54
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