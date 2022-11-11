Защитник «Кадиса» Фали: «Винисиус сказал нам, что мы являемся командой второго дивизиона»

Защитник «Кадиса» Фали рассказал о подробностях стычки между своими партнёрами по команде и полузащитником мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором. Напомним, после вчерашней победы 2:1 над «жёлтой подлодкой», бразилец подвергся жёсткой критике со стороны прессы за своё высокомерное поведение.

«Винисиус сказал нам, что мы являемся командой второго дивизиона. В футболе мы можем говорить друг другу многие вещи, но существуют определённые рамки, которые нельзя переходить. Родриго является хорошим игроком, но про Винисиуса я ничего не могу сказать. Клуб уровня «Реал» Мадрида должен контролировать подобное поведение», – заявил Фали в интервью El Partidazo de COPE.

Напомним, «Кадис» проводит в высшем дивизионе Испании свой третий сезон подряд. Команда вернулась в элиту из Сегунды в сезоне-2020/21.