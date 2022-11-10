​Анчелотти не накажут за претензии к судейству

В начале недели «Реал» потерпел первое поражение в этом чемпионате Испании. Команда Карло Анчелотти неожиданно проиграла в гостях у «Райо Вальекано» в мадридском дерби со счётом 2:3. Как сообщает на своих страницах Marca, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти не будет наказан за слова о «придуманном пенальти».

«Реал» в любом случае уйдёт на перерыв в чемпионате Испании на втором месте – на вершину турнирной таблицы вырвалась «Барселона».

В четверг «Реал» проведёт домашний матч Ла Лиги против «Кадиса». Не пропустите трансляцию в текстовом формате, которую организует портал LiveResult.