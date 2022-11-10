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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Анчелотти не накажут за претензии к судейству

10 Ноября 2022 • 18:14 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Кадис
1 1.18 X 7.10 2 16.00
Через 3 ч. 47 мин.

В начале недели «Реал» потерпел первое поражение в этом чемпионате Испании. Команда Карло Анчелотти неожиданно проиграла в гостях у «Райо Вальекано» в мадридском дерби со счётом 2:3. Как сообщает на своих страницах Marca, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти не будет наказан за слова о «придуманном пенальти».

«Реал» в любом случае уйдёт на перерыв в чемпионате Испании на втором месте – на вершину турнирной таблицы вырвалась «Барселона».

В четверг «Реал» проведёт домашний матч Ла Лиги против «Кадиса». Не пропустите трансляцию в текстовом формате, которую организует портал LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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РЕАЛ МАДРИД КАДИС
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Комментарии (1)
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NOBODY
10 Ноября 2022 в 18:45
блин, ну он выразил просто свое мнение - он же не обзывал, не оскорблял арбитра, что он не может выразить несогласие?
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