​Мбаппе показал неприличный жест после матча

В последнем матче перед чемпионатом мира «ПСЖ» разнёс «Осер» со счётом 5:0. После игры один из звёздных футболистов парижан Килиан Мбаппе отметился неприличным жестом, о чём рассказывает Foot Mercato.

Так, Мбаппе схватил себя за гениталии (не раздеваясь, естественно) и потряс ими. В это время нападающий смотрел в сторону игроков «Осера», которые шли по подтрибунному помещению в раздевалку.

Предполагается, что жест Килиана Мбаппе как-то связан с небольшим конфликтом, который у него возник по ходу матча на поле.

«ПСЖ» ушёл на паузу в чемпионате Франции в качестве лидера. Ближайшего преследователя в лице «Ланса» команда Кристофа Галтье опережает на пять очков.