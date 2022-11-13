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Чемпионат Франции. Лига 1

​Мбаппе показал неприличный жест после матча

13 Ноября 2022 • 17:49 Комментировать (1)
ПСЖ
5:0
Осер
окончен

В последнем матче перед чемпионатом мира «ПСЖ» разнёс «Осер» со счётом 5:0. После игры один из звёздных футболистов парижан Килиан Мбаппе отметился неприличным жестом, о чём рассказывает Foot Mercato.

Так, Мбаппе схватил себя за гениталии (не раздеваясь, естественно) и потряс ими. В это время нападающий смотрел в сторону игроков «Осера», которые шли по подтрибунному помещению в раздевалку.

Предполагается, что жест Килиана Мбаппе как-то связан с небольшим конфликтом, который у него возник по ходу матча на поле.

«ПСЖ» ушёл на паузу в чемпионате Франции в качестве лидера. Ближайшего преследователя в лице «Ланса» команда Кристофа Галтье опережает на пять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Осер ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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ARTUR
13 Ноября 2022 в 18:19
гомодрил он и есть гомодрил , хотя некоторые додики таки утвержадют что это француз , а я уверен что какую бы сбрую не одели на ишака он скакуном все же не станет , как вы считаете додики ?? а ??
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