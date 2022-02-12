Хакими: «ПСЖ» обладает характером и чем-то особенным для побед»

Фланговый защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими дал комментарий после непростой победы над «Ренном» (1:0) в матче 24-го тура чемпионата Франции. Столичный гранд смог выиграть благодаря голу Килиана Мбаппе в добавленное время.

«Это была непростая игра до самых последних минут. Очень рады набрать три балла. В этом сезоне «ПСЖ» забивает много голов на последних минутах. Это показывает, что команда всегда сражается до конца. «ПСЖ» обладает характером и чем-то особенным для побед», - передает слова футболиста клубная пресс-служба.

«ПСЖ» продолжает уверенно лидировать в Лиге 1, опережая ближайшего преследователя на 16 очков.