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Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» тратит на зарплаты 639 млн евро ежегодно – это больше всех в Европе

09 Февраля 2022 • 23:40 Комментировать (1)
ПСЖ
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Ренн
1.55 4.40 5.60
11.02 23:00

Французская пресса разузнала бюджет действующего чемпионата страны «ПСЖ», который клуб тратит на зарплаты своим футболистам. Оказывается, что парижане являются самой «щедрой» командой в Европе.

На данный момент годовая зарплатная ведомость гранда составляет около 629 миллионов евро в год. При этом, приблизитнльно 130 миллионов еще могут быть дополнительно выплачены игрокам в качестве различного рода бонусов, свидетельствует L'Equipe.

Примечательно, что данная сумма – это 37% всех зарплат в Лиге 1. Также стоит уточнить, что в последнее время «ПСЖ» не испытывает никаких трудностей с лимитами финансового фэйр-плей.

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ПСЖ
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
alexjaa
09 Февраля 2022 в 23:58
Сраааааать!!!
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