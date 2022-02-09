«ПСЖ» тратит на зарплаты 639 млн евро ежегодно – это больше всех в Европе

Французская пресса разузнала бюджет действующего чемпионата страны «ПСЖ», который клуб тратит на зарплаты своим футболистам. Оказывается, что парижане являются самой «щедрой» командой в Европе.

На данный момент годовая зарплатная ведомость гранда составляет около 629 миллионов евро в год. При этом, приблизитнльно 130 миллионов еще могут быть дополнительно выплачены игрокам в качестве различного рода бонусов, свидетельствует L'Equipe.

Примечательно, что данная сумма – это 37% всех зарплат в Лиге 1. Также стоит уточнить, что в последнее время «ПСЖ» не испытывает никаких трудностей с лимитами финансового фэйр-плей.