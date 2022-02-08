В «ПСЖ» не хотят продлевать контракт ди Марии

Время Анхеля ди Марии в «ПСЖ» подходит к концу, руководство парижского клуба не собирается продлевать контракт 34-летнего атакующего полузащитника. При этом сам он хотел бы остаться в клубе еще как минимум на год, однако истекающий летом контракт продлен не будет, сообщает L'Equipe.

Ди Мария выступает в «ПСЖ» с 2015 года, в своей карьере он сменил не так и много клубов, поиграв в Европе, помимо «ПСЖ», еще за «Бенфику» (2007 - 2010), мадридский «Реал» (2010 - 2014), а также сезон в составе «Манчестер Юнайтед» (2014 - 2015), где его дела откровенно не заладились.