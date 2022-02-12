Месси признан одним из худших игроков «ПСЖ» в матче с «Ренном»

В матче 24-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» на своем поле принимал «Ренн» и отпраздновал минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол с передачи Лионеля Месси забил Килиан Мбаппе.

Несмотря на ассист, французских журналистов не впечатлило выступление 34-летнего аргентинского нападающего. Месси был признан одним из худших в составе парижского коллектива. Издание Lequipe оценило его игру четырьмя баллами из десяти возможных. Меньше получил только вингер Юлиан Дракслер – три балла.

В активе Лео два забитых мяча и семь результативных передач в 14 играх французского чемпионата.