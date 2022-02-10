20-летний хакер увёл с банковской карты Неймара почти 40 тысяч евро

Бразильский форвард «ПСЖ» Неймар наряду с некоторыми другими, менее известными персонами, стал жертвой 20-летнего мошенника, промышлявшего снятием денег с чужих банковских карт. Как уточняет The Sun, мошенник заполучил пароли доступа к чужим картам и регулярно снимал с них небольшие суммы денег, стараясь не привлекать к этим процессам излишнее внимание.

Но в случае с Неймаром счетом пользовался отец футболиста, который через какое-то время заметил странности. Как именно мошенник завладел конфиденциальной информацией, не сообщается, но в банке, название которого также не сообщается, подозревают сотрудников, которые работали по принципу «аутсорсинга», оказывая определенные услуги на расстоянии.

Сейчас преступник арестован, деньги уже возвращены Неймарам.