«ПСЖ» лишь на 90-й минуте обыграл «Ренн», нанеся первый удар в створ

24-й тур чемпионата Франции открылся матчем между «ПСЖ» и «Ренном». Звёздная атака парижан удивила бессилием в завершающей стадии. Гости, понятное дело, играли от обороны, но именно они нанесли единственный удар в створ ворот в основное время матча.
Лучшие моменты создали лидеры, Килиан Мбаппе в конце первого тайма запустил мяч в штангу, а в середине второго - открыл счет с передачи Лионеля Месси, но взятие ворот отменили - вне игры. Лишь на 90-й минуте Мбаппе добился своего, отправив мяч в сетку после паса Месси
Итог - 1:0, «ПСЖ» имеет 16 очков запаса от второго места, а «Ренн» вышел на четвертое место.
Протокол игры
|(1:0) Мбаппе Килиан90'
Навас Кейлор•Хакими Ашраф 84' (Мендеш Нуну ( 84') •Маркиньос Маркос•Кимпембе Преснел•Бернат Хуан 84' (Керер Тило ( 84') •Паредес Леандро 83' (Икарди Мауро ( 83') •Верратти Марко • 89'Дракслер Юлиан 66' (Ди Мария Анхель ( 66') •Симонс Хави 66' (Вейналдум Джорджиньо ( 66') •Месси Лионель•Мбаппе Килиан 41'
Алемдар Доган • 90'Траоре Амари•Омари Вармед•Агер Наиф•Мелинг Биргер•Сантамария Батист•Мартин Йонас•Майер Ловро 86' (Трюффер Адриен ( 86') •Буриго Бенжамен 80' (Гирасси Серу ( 80') •Лаборд Гаэтан 80' (Сулемана Камалдин ( 80') •Терье Мартен 89' (Ассиньон Лоренс ( 89')
Запасные: Диуф Энди•Гомис Альфред•Чауна Лум•Тель Матис•Баде Луак
11 февраля. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
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