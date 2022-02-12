«ПСЖ» лишь на 90-й минуте обыграл «Ренн», нанеся первый удар в створ

24-й тур чемпионата Франции открылся матчем между «ПСЖ» и «Ренном». Звёздная атака парижан удивила бессилием в завершающей стадии. Гости, понятное дело, играли от обороны, но именно они нанесли единственный удар в створ ворот в основное время матча.

Лучшие моменты создали лидеры, Килиан Мбаппе в конце первого тайма запустил мяч в штангу, а в середине второго - открыл счет с передачи Лионеля Месси, но взятие ворот отменили - вне игры. Лишь на 90-й минуте Мбаппе добился своего, отправив мяч в сетку после паса Месси

Итог - 1:0, «ПСЖ» имеет 16 очков запаса от второго места, а «Ренн» вышел на четвертое место.