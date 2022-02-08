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Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» готов платить Мбаппе больше, чем Месси

08 Февраля 2022 • 21:29 Комментировать (2)
ПСЖ
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Ренн
1.60 4.30 5.10
11.02 23:00

«ПСЖ» продолжает разрабатывать план по сохранению свое лидера атак Килиана Мбаппе в клубе. Парижане готовы пойти на многое, чтобы убедить нападающего поставить подпись под новым трудовым договором.

Например, парижане всерьез рассматривают вариант, согласно которому Мбаппе может стать самым высокооплачиваемым футболистом в команде. По информации журналистов RMC Sport, руководство предложит французу куда более лучшие условия личного соглашения, чем на данный момент имеет звездный новичок Лионель Месси.

При этом, речь идет о краткосрочном контракте. То есть, «ПСЖ» согласен отпустить форварда в другой клуб, но только не за бесплатно.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
08 Февраля 2022 в 22:23
Отпустите уже его в Гималаи... И не мучайтесь... Хе...
ARTUR
08 Февраля 2022 в 21:54
Я почему-то думал что Месси и так меньше его получает , губастый понятно чего буксовал ))
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