«ПСЖ» готов платить Мбаппе больше, чем Месси

«ПСЖ» продолжает разрабатывать план по сохранению свое лидера атак Килиана Мбаппе в клубе. Парижане готовы пойти на многое, чтобы убедить нападающего поставить подпись под новым трудовым договором.

Например, парижане всерьез рассматривают вариант, согласно которому Мбаппе может стать самым высокооплачиваемым футболистом в команде. По информации журналистов RMC Sport, руководство предложит французу куда более лучшие условия личного соглашения, чем на данный момент имеет звездный новичок Лионель Месси.

При этом, речь идет о краткосрочном контракте. То есть, «ПСЖ» согласен отпустить форварда в другой клуб, но только не за бесплатно.