В «ПСЖ» считают, что Мбаппе склоняется к передподписанию контракта

Руководство «ПСЖ» продолжает верить в наилучший вариант развития событий в вопросе возможной пролонгации контракта с нападающим Килианом Мбаппе. Оказывается, в клубе считают, что футболист за последнее время мог поменять свое мнение, предпочитая остаться во Франции.

По информации журналистов RMC Sport, представители «ПСЖ» пришли к подобному выводу после того, как Мбаппе уже несколько раз отказывался публично комментировать свое желание присоединиться к мадридскому «Реалу». Например, на днях он заявил, что даст более конкретный ответ лишь после личной встречи обеих команд в плей-офф Лиги чемпионов.

При этом, у форварда теперь есть возможность договариваться с другими клубами о заключении предварительного трудового договора.