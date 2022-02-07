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Чемпионат Франции. 1 лига

В «ПСЖ» считают, что Мбаппе склоняется к передподписанию контракта

07 Февраля 2022 • 21:10 Комментировать
ПСЖ
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Ренн
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11.02 23:00

Руководство «ПСЖ» продолжает верить в наилучший вариант развития событий в вопросе возможной пролонгации контракта с нападающим Килианом Мбаппе. Оказывается, в клубе считают, что футболист за последнее время мог поменять свое мнение, предпочитая остаться во Франции.

По информации журналистов RMC Sport, представители «ПСЖ» пришли к подобному выводу после того, как Мбаппе уже несколько раз отказывался публично комментировать свое желание присоединиться к мадридскому «Реалу». Например, на днях он заявил, что даст более конкретный ответ лишь после личной встречи обеих команд в плей-офф Лиги чемпионов.

При этом, у форварда теперь есть возможность договариваться с другими клубами о заключении предварительного трудового договора.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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