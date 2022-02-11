Неймара не оказалось в заявке «ПСЖ» на матч с «Ренном» - его участие в игре с «Реалом» маловероятно

Несмотря на то, что на днях Неймар уже вернулся в основную тренировочную группу «ПСЖ» после серьезной травмы ахилла, вингера не оказалось в заявке команды на поединок Лиги 1 против «Ренна». По всей видимости, футболист так и не успел набрать необходимые кондиции для выхода на поле в официальной встрече.

Таким образом, под огромным вопросом остается его участие в противостоянии с «Реалом», которое состоится в Париже через четыре дня, 15 февраля.

За развитием событий в матче с «Ренном» можно проследить на сайте Liveresult.ru. Начало – в 23:00 по московскому времени. Лионель Месси и Килиан Мбаппе начнут игру с первых минут.