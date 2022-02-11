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Неймара не оказалось в заявке «ПСЖ» на матч с «Ренном» - его участие в игре с «Реалом» маловероятно

11 Февраля 2022 • 22:26 Комментировать
ПСЖ
0:0
Ренн
1.57 4.50 6.00
1-й тайм

Несмотря на то, что на днях Неймар уже вернулся в основную тренировочную группу «ПСЖ» после серьезной травмы ахилла, вингера не оказалось в заявке команды на поединок Лиги 1 против «Ренна». По всей видимости, футболист так и не успел набрать необходимые кондиции для выхода на поле в официальной встрече.

Таким образом, под огромным вопросом остается его участие в противостоянии с «Реалом», которое состоится в Париже через четыре дня, 15 февраля.

За развитием событий в матче с «Ренном» можно проследить на сайте Liveresult.ru. Начало – в 23:00 по московскому времени. Лионель Месси и Килиан Мбаппе начнут игру с первых минут.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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Идет 11 минута ПСЖ 0:0 Ренн 1.45 4.80 6.80
12.02  19:00 Монпелье ... Лилль 3.05 3.45 2.35
12.02  23:00 Лион ... Ницца 2.01 3.70 3.70
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