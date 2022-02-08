Потеря в стане «ПСЖ» - Паредес может пропустить встречу с «Реалом»

Хавбек «ПСЖ» Леандро Паредес рискует пропустить матч с мадридским «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится уже через неделю. Дело в том, что аргентинец получил повреждение приводящей мышцы, что автоматически выводит его из строя как минимум на неделю, уточняет L'Equipe.

В текущем сезоне Паредес находился на поле достаточно часто, он сыграл в шестнадцати матчах, записав на свой счет две голевые передачи.

До матча с «Реалом» парижанам предстоит еще поединок с «Ренном» в рамках чемпионата Франции - он состоится 11 февраля. В лазарете «ПСЖ» остаются также Андер Эррера и Серхио Рамос.